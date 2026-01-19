Две партии обявиха Радев за съюзник

Две партии обявиха Румен Радев за свой съюзник - МЕЧ и "Величие".

Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения, написа във фейсбук страницата си лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят", добавя още той.

"Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!", завършва Радостин Василев.

Поздравявам и приветствам Румен Радев за смелото решение да влезе в политиката, защото като българи имаме един дълг към нашите отци, заяви във видеообръщение във фейсбук лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Имаме хилядолетна история, много славна с много моменти, които са променили хилядолетната история. Това, което дължим на нашите предци, е при нас тази държава да не падне, а да я предадем на нашите поколения и те да решат какво да направят с нея, изтъкна Михайлов, цитиран от БТА.

Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата, подчерта лидерът на "Величие".

Искам само едно нещо да му напомня - да избира хората, с които ще работи, защото успехът на мисията за спасение на България зависи от хората, с които ще го правим и хората, за които ще го правим, заяви още Ивелин Михайлов.

Очакваме мъдри решения и сме готови да подкрепяме всеки един, който се бори наистина за една чиста и свята република, завърши той.

