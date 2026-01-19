Костадинов чака Радев на дебат

С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега.

Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в личния си профил във Фейсбук по повод подаването на оставка на Румен Радев.

Ето и целият пост на Костадинов:

Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане".

Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане.

А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега.

