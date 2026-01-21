Денков потвърди! Лена аут от парламента

Лена Бориславова е аут от парламента! Това потвърди Николай Денков. Бориславова сама е взела решение да не участва в следващите избори, а Даниел Лорер е бил изключен, съобщи председателят на ПГ на ПП-ДБ в ефира на Нова нюз.

"Все още не са започнали обсъждане на кандидат депутатските листи. При общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП-ДБ", каза той.

Преди няколко дни самата Бориславова намекна, че за нея няма място в листите на "Продължаваме промяната".

Явор Божанков също няма да е част от листите на ПП. Причината за разрива бе гласуването му против решението на ръководството при избора на председател на парламента.

"Явор Божанков няма да бъде в листите ни. Дали ще бъде в ДБ е въпрос на разговори и преговори. Ние смятаме, че не трябва да бъде. Важното е в каква посока искаме да вървим и как да убедим хората, че ние сме тези, които могат да постигнат целите, които са важни за тях", заяви Денков.

"Василев реди листите еднолично, ние нямаме място в една партия", коментира от своя страна Лорер.

