Демерджиев отговори на ГЕРБ: Юрист съм, стоя зад думите си за Борисов

Вътрешният министър Иван Демерджиев отговори на заплахите за съд от страна на ГЕРБ и на сигнала, подаден срещу него от ДПС. Пред журналисти в Министерския съвет МВР-шефът заяви, че ГЕРБ "няма как да го съдят“, а представителите на ДПС имали навика "да приписват собствените си практики на други хора“.

Той категорично отрече да е разпореждал незаконни действия на служители на МВР. Коментарът му идва, след като вчера от ДПС поискаха изслушването му в парламента, а депутатът от Движението Калин Стоянов обяви, че ще сезира прокуратурата за предполагаеми връзки на министъра с "криминален контингент". Днес адвокатът на Делян Пеевски - народният представител Хамид Хамид сезира прокуратурата за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС.



По повод намерението на ГЕРБ да го съдят за клевета, министърът заяви: "ГЕРБ няма как да ме съдят, понеже аз съм юрист и го казвам с ирония“. Той подчерта, че стои зад думите си и обикновено доказва това, което казва. Реакцията на партията последва твърденията на Демерджиев отпреди дни, че фигурата на Бойко Борисов "прозира“ зад фирмите, които доставят мантинели в страната. Заради това от ГЕРБ се заканиха със съд.



Според вътрешния министър едни от най-тежките порочни практики в държавата са свързани с неправомерното разходване на публични средства. „Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен, подчертавам, огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаване на цени по обществени поръчки“, каза той.



Демерджиев увери, че структурите на МВР, занимаващи се с икономическа престъпност, работят по тези случаи и редовно подават сигнали към прокуратурата. Той прогнозира, че скоро обществото ще стане свидетел на осъдителни присъди за отклоняване на публичен ресурс. Като пример за забавени производства министърът посочи две дела, свързани с ремонти на магистрали. „Едното се бави в прокуратурата, другото се бави в съда. От моя гледна точка, двата случая абсолютно неоснователно“, добави той.

През последните месеци и други представители на властта, като регионалния министър Иван Шишков, коментираха съмнения за схеми за източване на пари при пътни ремонти.

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