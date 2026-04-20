Човек на Радев разкри първата стъпка на новото управление

След изборната победа на "Прогресивна България", архитект Иван Шишков заяви в ефира на "Пресечна точка", че основен приоритет на новото управление ще бъде борбата с корупцията и възстановяването на държавността. „Сега е моментът да благодарим на всички хора, които излязоха да гласуват и подкрепиха "Прогресивна България". Хората поискаха промяна и се надяваме, че недъзите в управлението на България ще останат в миналото“, подчерта той.

Шишков припомни, че е бил два пъти министър в служебни правителства, назначени от Румен Радев. По думите му именно тези кабинети, формирани по преценка на държавния глава, са дали реална представа как може да изглежда едно управление. „В тези кабинети започна разкриването на злоупотребите в пътния сектор. Още тогава алармирахме за проблеми с договорите за текущи ремонти – незаконно строителство, надвишени цени и плащания, които не трябва да се извършват“, посочи той.

Според Шишков темата за корупцията в инфраструктурния сектор е била поставена именно от него и екипа му. „Този разговор ние отворихме първи – за осветляването на сектора. Бяхме безкомпромисни тогава, ще бъдем и сега“, заяви той.

Той подчерта, че първата стъпка на новото управление ще бъде спирането на изтичането на публични средства. „Най-лесното и първо нещо е да спрем кражбите“, каза Шишков, като допълни, че ключова остава и дълго отлаганата съдебна реформа.

Архитектът предложи конкретни решения за развитието на пътната инфраструктура, включително предоставяне на част от магистралите на концесия. „Така няма да се харчат средства от държавния бюджет и ще се ограничат корупционните практики“, обясни той.

По думите му, проектирането на ключови пътни обекти ще отнеме около две години – срок, който той определи като реалистичен, предвид забавянията през последните години. Шишков посочи, че магистрала "Хемус" остава символ на проблемите в сектора. „Има лотове, които все още нямат проект. Това е магистралата, която попадна в пътя на корупцията“, коментира той. В същото време той увери, че участъците с напреднало проектиране ще бъдат приоритетно изградени.

Сред другите цели на бъдещото управление са довършването на Околовръстния път на София и подобряване на достъпа до Витоша. „Ще направим всичко възможно Витоша отново да бъде достъпна и да има нови съоръжения“, заяви Шишков. Той уточни, че изработването на нов план за управление на планината може да отнеме между една и две години, а необходимите законодателни промени – само няколко месеца.

В заключение Шишков подчерта, че освен конкретни политики, страната има нужда и от нов подход в управлението. „Трябват увереност и морал в политиката“, заяви той.

