Борисов съсипа Радев! Свали секретарките от мерцедесите

Неслучайно е казано в името на закона и по тяхно вътрешно убеждение. Така са преценили, така са казали. За мен Борислав Сарафов е законен и.ф. главен прокурор. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Много органи с изтекли мандати избрахме. Доколкото знам Конституционният съд в тази част не е върнал, че се избира със 160 гласа ВСС. Сутрин не искат да се регистрират за кворум депутатите. На третия път се регистрират, за да си вземат надницата. Тогава тичат ПП и ДБ, за да си вземат парите", каза той.

"Не коментирам поведението на Радев. Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. Той еднолично ги назначаваше години наред. Сега всичко ще назначава парламента, парламентарна република сме", добави лидерът на ГЕРБ.

„Има разминаване. Радев е прав, като каза, че той е избран пряко. Ако сме по системата на Франция, той ще назначава и премиера. В Германия е обратното, бундестагът избира президента и канцлерът е овластеният човек“, коментира Борисов.

„Радев е избран честно и е в правото си да бъде в президентството. Поведението му през последните четири години – да разделя нацията по всички теми, да харесва само Величие, Възраждане или МЕЧ и да ползва неговите хора в КС, за да вкара „Величие“ в парламента, говори само. Тримата избрани еднолично от него конституционни съдии, бяха в основата на влизането на Величие в Народното събрание“, каза лидерът на ГЕРБ.

"КС не е независим орган. Само думата му е съд, това е горната камера в парламента в други държави. Атанасова е избрана и дори аплодирана от Найо Тицин. И двамата конституционни съдии ги избра НС с огромно мнозинство от ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и т.н.“, заяви експремиерът.

„Има целенасочена атака към правителството от Радев месеци наред във всичките му изказвания. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой и на теб да ти счупи къщата. Много подвеждаше въпроса – Раде заложи на най-добрите тактически автомобили със снайпери и т.н. Имаше охрани и всички екстри. Администрацията на президентството с какво е по-различна от администрацията на МС или на парламента. Кои коли му взимаме на Радев“, запита той.

„Нека да си направи обществена поръчка и така“, добави Борисов.

„Министърът носи цялата отговорност в държавата, не съм чувала негов секретар да носи отговорност за нещо. Да си направи обществена поръчка, да си купи мерцедеси и да обясни защо парламента се вози с Шкоди“, каза Борисов.

„Бюджет ще се даде. Те ще си защитят бюджета. Ще кажат – имаме нужда от 50, 100, 200 автомобила и ще им се дадат пари от бюджета. Ние нямаме като във Великобритания крал, нищо не му се взима. Никой не му взима вилата, коли или самолети. Това, че неговите секретарки трябва да се возят на мерцедеси с лампи, ако го мислите, оставете му го“, каза още лидерът на ГЕРБ.

По думите му Радев се държи като партиен лидер. „Не ме притеснява президентска партия, защото ще излязат Копринката, Пламен Узунов и т.н.“, завърши той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com