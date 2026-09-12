Всичко за Мерцедеси

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Цар Киро си върна колите

Цар Киро си върна колите

Пловдив. Цар Киро отново управлява двата си мерцедеса. Ромският бос е получил лъскавите си возила от данъчните в Пловдив. Запорът върху тях обаче оста...

14 февруари | 9:37
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Цар Киро си иска мерцедесите

Цар Киро си иска мерцедесите

Пловдив. Кирил Рашков, който излежава присъда за отправени смъртни заплахи в пловдивския затвор, си е поискал мерцедесите от НАП. Цар Киро е пуснал мо...

02 май | 20:50
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