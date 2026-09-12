Борисов съсипа Радев! Свали секретарките от мерцедесите
По думите му президентът се държи като партиен лидер
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По думите му президентът се държи като партиен лидер
Три нови бронирани мерцедеса
16 камиона и 65 мерцедеса по специална поръчка изпрати саудитският крал Салман в турския курорт Анталия за срещата на Г-20 (15-16 ноември), съобщи в....
Пловдив. Цар Киро отново управлява двата си мерцедеса. Ромският бос е получил лъскавите си возила от данъчните в Пловдив. Запорът върху тях обаче оста...
Варна броила 300 бона за кметската лимузина, новият кмет я продава
Пловдив. Кирил Рашков, който излежава присъда за отправени смъртни заплахи в пловдивския затвор, си е поискал мерцедесите от НАП. Цар Киро е пуснал мо...