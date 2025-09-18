Борисов проговори за блокада пред НС. Попиля ПП-ДБ и Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов говори пред медиите в кулоарите на парламента.

"Дойдох през покрива. Дайте да сме сериозни. Да не е нещо голямо това - да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат. ППДБ са страшни смелчаци. Гледал съм ги как се бият с мандаринките", обяви той по повод малобройния протест на ППДБ край парламента.

"Всеки знае къде живея, откакто съм се родил. Всеки ден пътувам 40 км в посока. Как да идвам пеша? Още малко ще искат и Витоша да обикалям. Цял ден работя и вечер искам да си почина. За разлика от тях, аз имам деца и внуци и вечер вечеряме заедно", добави Борисов.

"Кой им даде разрешение на ППДБ да затварят "Дондуков" заради пет коли. Болят ме колената и не мога да ходя по 80 км на ден пеша, за да правя на някого кеф. А вечер не ходя по улицата като тях. Седя си вкъщи. Беше ме страх да си изолирам къщата, затова само я боядисах", каза още лидерът на ГЕРБ.

И изрази съболезнования за починалия полицай.

"Дадох под наем на това управление партията. Не съм аз премиер. Но за да има някаква стабилност, го направихме. Това е последният опит на ППДБ да спрат еврото. Виждате, че хората свикнаха, цените в магазините ги има и сега трябва само да направим бюджет", продължи Борисов.

"Не допуснах нелегалната миграция в България. Този проблем разтресе Европа в момента. Не допуснахме Зелената сделка и да ни се затворят централите и да се вдигне токът за битовия потребител. ГЕРБ е бил пример за инакомислещите, но не допуснахме това да влезе в учебниците. Прибавете Шеген и влизането в Европейския банков съюз и еврозоната. Мисля, че това е много", обясни бившият премиер.

"Няма да дойда да гласувам за вота на недоверие. Ако иска да мине, ако иска да не мине. И българите да си направят сметка за безотговорността на тези хора. Ако има служебно правителство, всички ще гласуваме за бюджети, които искат хората, защото ще сме в предизборна кампания. И тогава няма да ме питате дали съм отговорен. Утре ще мислим в зависимост от вота", уточни той.

"Партийният лидер Радев е казал, че на крака ми е довел Папергер. Благодаря на Радев, излиза, че от името на българите трябва да му благодаря, тази инвестиция не е за мен. Той е човекът, който взима най-голяма заплата у нас. Искам да благодаря и за "Боташ". Ако така лесно ги докарва на крака, да предоговори това, което е направил", призова Борисов.

"Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана. Той, семейството му, близките му, живее в палат в резиденция "Калина", за да докарва инвестиции. Но чиновниците му трябва да имат служебни коли, за да се возят. Какъв е проблемът", попита лидерът на ГЕРБ.

"Бих се обърнал към колегите от ППДБ - мъчно ми е ме боли, когато използват епитети и не казват какво е направило правителство. Ако имат план Б, защо не казват с кого ще управляват. Какъв е план Б? Хаос", заключи Борисов.

"Ако ми дадете една фланелка на Благо Коцев, ще я сложа и ще се снимам с нея, за да спрат да говорят глупости, че имам нещо общо с Варна. Казах, че трябва да го пуснат от ареста и че заради това КОНПИ трябва да бъде разформирована", завърши той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com