Златната четворка! Селцата край София, които стават магнит за младите

Доскоро подценявани, пренебрегвани и стоящи в сянката на големите имотни локации около София, Кътина, Локорско, Негован и Кубратово днес се превръщат в новите златни точки на картата. Млади семейства, хора на свободни професии, ИТ специалисти и предприемачи търсят тишина, простор и възможност за живот „като на село“, но на 10–15 минути от града. А тези четири села предлагат точно това – и още много повече.

Кътина – селото с планински дух и нови мечтатели

Кътина винаги е било едно от най-живописните места северно от София – с каньона, реките, водопадите и гледките към Стара планина. Но днес Кътина е едно от най-търсените места на север. Средната цена на имотите достига 160 632 евро според данните от имотните портали, а интересът към парцели и къщи расте с темпове, които изненадват дори брокерите.

Младите семейства го избират заради тишината, природата и усещането за „вила в планината“, но на минути от София.

Търсят се къщи с двор, парцели за строеж и по-рядко – реновирани имоти. Купувачите са предимно млади семейства, които работят в София, но искат децата им да растат сред природа.

Предлагат се къщи на различни нива – от стари, нуждаещи се от ремонт, до ново строителство с модерна архитектура. Парцелите са особено търсени, защото позволяват изграждане на дом по индивидуален проект. Близостта до природни маршрути и спокойствието са основните двигатели на интереса.

Локорско – от подценявано до желано: селото на новите инвеститори

Локорско преживява истински имотен ренесанс. Средната цена на имотите достига около 766 179 лв. според Imoti.com, а интересът расте с всяка година. Купувачите са смес от млади семейства, хора, работещи дистанционно, и инвеститори, които търсят парцели за бъдещо строителство.

Предлагат се етажи от къщи, самостоятелни къщи и множество парцели – както за жилищно строителство, така и за инвестиционни проекти. Локорско привлича с близостта си до София, наличието на градски транспорт и природните дадености – реки, водопади, екопътеки. Това е едно от селата, които най-бързо променят профила си – от тихо и забравено до модерно и перспективно.

Негован – индустриален потенциал и нови жилищни зони

Негован е селото, което най-силно се трансформира. Средната цена на имотите достига 771 526 лв. според Imoti.com, а предлагането е разнообразно – от къщи и етажи до големи парцели и промишлени имоти. Това го прави привлекателно за два типа купувачи:

– млади семейства, които търсят по-достъпни къщи близо до София

– предприемачи, които виждат потенциал в индустриалните зони и логистичните площи

Негован е предпочитан и заради добрата инфраструктура, близостта до големи пътни артерии и възможността за развитие на малък бизнес. Имотите варират от реновирани къщи до големи парцели, подходящи за ново строителство.

Кубратово – тихият фаворит на север

Кубратово е едно от най-близките до София села – само на 9 км от центъра. Средната цена на имотите е около 369 222 лв. според Imoti.com, което го прави едно от най-достъпните места в северния пояс. Търсят се предимно парцели и къщи, като интересът идва от млади семейства, хора, работещи в града, и инвеститори, които виждат потенциал в бъдещото разширяване на София.

Предлагат се къщи на един или два етажа, по-стари имоти за ремонт и множество парцели за жилищно строителство. Кубратово е спокойно, с добра комуникация към града и с усещане за „малко село до големия град“. Това го прави особено привлекателно за хора, които искат баланс между работа в София и живот в тишина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com