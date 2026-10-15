Зимата напомня, че идва! Сняг и студ нахлуват в България

Есента показва променливия си характер, а България се готви за ново застудяване. Днешният ден ще започне със слънце, но още около обяд облаците ще настъпят от северозапад и ще поставят началото на промяна във времето. В петък на много места ще завали дъжд, а в планините над 1300 метра се очаква сняг. Студеният северен вятър ще понижи температурите, като хладното време ще се задържи и през почивните дни.

Слънце до обяд, после облаците настъпват

Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около обяд обаче от северозапад облачността постепенно ще започне да се увеличава и следобед небето над много райони ще се покрие с облаци.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, а в източните части на страната северният вятър временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В София термометрите ще показват около 14 градуса, като усещането за хлад ще се засилва заради вятъра.

В планините застудява, снегът е на прага

Планините също ще посрещнат деня с предимно слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава. Ще духа умерен север-северозападен вятър, който по високите части ще бъде силен.

На 1200 метра надморска височина максималната температура ще достигне около 10 градуса, докато на 2000 метра ще бъде едва 3 градуса. По-сериозната промяна предстои в петък, когато над 1300 метра валежите ще преминават в сняг.

Силен северен вятър по Черноморието

По морето преди обяд също ще има слънчеви часове, но следобед облаците постепенно ще се увеличават. Северният вятър ще бъде умерен, на моменти силен, а максималните температури ще се движат между 16 и 18 градуса.

Морската вода все още запазва сравнително висока температура за сезона - между 19 и 20 градуса. Вълнението обаче ще бъде 3-4 бала, което ще създава по-неспокойна обстановка край брега.

В петък идват дъжд и сняг, температурите падат

Съществената промяна ще настъпи в петък. Облачността ще обхване почти цялата страна, а на много места ще има валежи от дъжд. В планините над 1300 метра ще вали сняг, което ще напомни, че зимата вече не е далеч.

С усилването на северния вятър ще нахлуе нова порция студен въздух. Сутрешните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а дневните ще останат в границите от 10 до 15 градуса. Това означава осезаемо застудяване, особено в районите, където вятърът ще бъде по-силен.

Какво ни очаква през почивните дни

Събота ще остане хладна и ветровита. Облачността ще бъде предимно значителна, а на отделни места, главно в Източна България, все още ще превалява. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще се усилва.

В неделя времето постепенно ще започне да се подобрява. Облаците ще се разкъсват за по-продължителни периоди и не се очакват съществени валежи. Минималните температури през почивните дни ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса, а максималните - между 11 и 16 градуса, като в неделя ще има слабо затопляне.

Новата седмица носи кратко затопляне, после пак дъжд

В началото на следващата седмица температурите ще се повишат още малко, въпреки че облачността отново ще се увеличава. Вероятността за валежи ще бъде малка, така че времето ще остане сравнително благоприятно за дейности на открито.

Затоплянето обаче няма да продължи дълго. Към средата на седмицата облаците отново ще станат повече, на места ще завали дъжд, а северозападният вятър ще се усили. Дневните температури отново слабо ще се понижат.