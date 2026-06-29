Жълт код! Температурите скачат до 38°

Жегите продължават! Не само други страни в Европа се пекат под жаркото слънце, ами и у нас темепратурите необичайно скачат.

Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Очакват се температури в равнинните части от 33°-38°.

В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 48 мин. и изгрява в 21 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност.

В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в София ще са около 34°.

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