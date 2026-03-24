Времето ни погажда страшен номер днес

Днес над страната ще преобладава облачно време, като на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в южната половина и около Стара планина. Най-интензивни ще са те в Източните Родопи. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток, а максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 9°.

Дъжд и облаци над страната

През по-голямата част от деня времето ще остане нестабилно, със значителна облачност и валежи в различни райони. Южна България и планинските райони ще бъдат най-засегнати, като в Източните Родопи се очакват по-продължителни и по-интензивни дъждове. В северозападните части следобед ще започне разкъсване на облачността, което ще даде кратки периоди със слънце, но без съществено затопляне.

Зимни условия в планините

В планинските райони ще бъде предимно облачно, като по високите части валежите ще са от сняг. Под 1000 метра те ще бъдат предимно от дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от североизток, което ще създава усещане за още по-ниски температури. На 1200 метра се очакват около 3°, а на 2000 метра температурите ще падат до около минус 3°.

Черноморието остава под дъжд

По Черноморието също ще бъде облачно и дъждовно. Вятърът през първата половина на деня ще бъде умерен от север-североизток, а следобед ще се ориентира от изток. Температурите ще достигнат между 9° и 13°, морската вода ще бъде между 7° и 9°, а вълнението на морето ще се задържи около 2-3 бала.

Кратко затопляне преди ново влошаване

В средата на седмицата валежите временно ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишат значително, като в четвъртък на места ще достигат до 20°. Това затопляне обаче ще бъде краткотрайно.

Студен фронт и нови валежи към края на седмицата

Още в петък времето отново ще се влоши. Облачността ще се увеличи и на много места ще започнат валежи от дъжд, а в планините - от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като ще донесе по-студен въздух. В Западна България и Предбалкана дъждът временно ще преминава в сняг, без да се образува снежна покривка.

Облачен и хладен уикенд

През почивните дни времето ще остане предимно облачно със слаби валежи, главно от дъжд. Сняг ще превалява в планините над около 1300 метра, но не е изключено временно смесване на дъжд и сняг и на по-ниска височина. Вятърът в събота ще отслабне, а в неделя отново ще се усили до слаб и умерен от северозапад, като застудяването ще продължи.

Началото на новата седмица носи стабилизиране

В първите дни на следващата седмица валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще има слабо повишение на температурите. Вятърът временно ще се усили от запад-северозапад. По-късно обаче в Южна България отново ще се появят слаби валежи.

