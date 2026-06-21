Времето: Денят започва спокойно, но небето има втори план

Днес времето ще започне с ясно лятно настроение. Ще има много слънце, топлина и сравнително спокоен вятър. След обяд обаче облаците ще започнат да се събират, най-вече над планинските и източните райони. На отделни места там ще превали и прегърми, без това да променя общия летен характер на деня. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, а в София - около 30°.

Сутринта ще бъде най-сигурната част от деня

В по-голямата част от страната първите часове ще бъдат предимно слънчеви и спокойни. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, а температурите бързо ще се повишават.

Следобед облачността ще се увеличава. По-съществена промяна се очаква в планинските и източните райони, където купестата облачност ще преминава и в купесто-дъждовна. Именно там са възможни кратки валежи и гръмотевици.

Планините ще са добри рано, но капризни по-късно

В планините денят ще започне предимно слънчево. Условията за разходки ще бъдат по-добри преди обяд, когато времето ще е по-стабилно и видимостта - по-добра.

Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, затова по-дългите преходи трябва да бъдат планирани внимателно.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра - около 15°.

Край морето денят ще е по-мек

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места е възможен краткотраен дъжд.

Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25° и 28°.

Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, което запазва условията за плаж сравнително добри, особено в първата половина на деня.

Новата седмица ще носи жега и следобедни изненади

В понеделник и вторник времето в Централна и Източна България ще бъде предимно слънчево. Над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще има и условия за градушки. В сряда въздушната маса над цялата страна ще се лабилизира и в източните райони също на места ще превали и прегърми.

Вятърът ще бъде слаб. В понеделник ще е от север-североизток, а през следващите дни - от северозапад, като в много райони временно ще стихва.

Жегата ще остане близо

Максималните температури през следващите дни ще бъдат между 30° и 35°. Сутрините ще останат предимно слънчеви, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност.

Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на по-малко места и главно в планинските райони. Температурите ще се задържат без съществена промяна.

Най-добрият избор за пътуване, плаж и разходки остава първата половина на деня. Следобед времето няма да се разваля навсякъде, но там, където облаците се съберат бързо, кратките летни бури могат да изненадат.

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