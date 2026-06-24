Уникален депутат събира погледите в парламента

Роувър – кучето-водач на незрящия депутат Иван Янев, вече близо два месеца е неотлъчно до своя стопанин в Народното събрание и заслужено си спечели прозвището "241-вият депутат".

Четириногият помощник придружава народния представител навсякъде и му помага в изпълнението на ежедневните парламентарни ангажименти. А както подобава на истински парламентарист, Роувър посреща гости с елегантна вратовръзка.

"Има и папионки, днес е с вратовръзката. За неговия стайлинг, както и за моя, се грижат дъщерите ми", разказва с усмивка Иван Янев.

Зад симпатичната история обаче стои сериозна кауза.

Сред основните приоритети на депутата е реформата в системата на ТЕЛК и по-добрата подкрепа за хората с увреждания.

"Моята амбиция е най-сетне да има държавна агенция за хората с увреждания, която да координира всички политики в тази сфера", заявява Янев.

По думите на Янев много депутати, включително представители на опозицията, всяка сутрин минават специално, за да поздравят четириногия си колега.

"Сутрин много колеги идват да му пожелаят лек ден", споделя народният представител.

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