Тежка битка за златно място по морето

И това лято няма да мине с неприятни изненади на морето покрай превземането на нови и нови апетитни земи по съмнителен начин. На фокус отново е Синеморец, където община Царево е отдала огромен терен на първа линия от плаж Бутамята за къмпинг за каравани. Къмпингът "захапва" гората зад плажа и според визуализациите на стопаните му е така уплътнен, че по сполучливото сравнение на групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" прилича на кутия с бонбони "Черноморец", пише "Сега".

На мястото трябва да се поберат 85 каравани, 20 кемпера и палатки – огромно натоварване за парк "Странджа". Всичко това има нужда от водоснабдяване и канализация, която и без него е изключително компрометирана – и до днес например не е ясно къде се изтичат отпадните води на големите хотелски комплекси, които с годините накацаха близката поляна над плажа.

Условията на община Царево са повече от изгодни. "Пепе.бг" получава огромния терен срещу 6700 евро годишен наем, като може да го ползва от 1 май до 30 септември. Договорът е за 3 години. Обявените на сайта на къмпинга цени са 30 евро за каравана и кемпер на ден, 15 евро за палатка на ден.

За къмпинга община Царево е отдала четири общински имота под наем, които се водят земеделска земя - пасища, гора и др. Търгът е изключително съмнителен и се е провел по позната схема за фиктивни конкурси – явяват се двама кандидати, свързани помежду си, като единият отпада, защото не отговаря на условията. В случая кандидатите за това може би най-апетитно място в Синеморец са бивш и настоящ собственик на една и съща фирма, а според синеморските групи – и съпрузи.

Търгът е обявен на 11 март. Четирите имота са с обща площ близо 35 декара, показва проверка на "Сега" в документите на община Царево, които първи показа Божидар Вълчев. Двете оферти са подадени едновременно с разлика от 1 минута във времето на подаване – едната е от Евелина Петрова, а другата – от "Пепе.бг", стопанисваща къмпинг "Гардения" в Лозенец. При отварянето на офертите е установено, че Евелина Петрова не отговаря на условията, защото е физическо лице, а не търговец. Втората оферта – без изненада, е напълно изрядна и получава къмпинга. Проблемът с този конкурс е, че Евелина Петрова е бивш собственик на "Пепе.бг", показва проверка във фирмените регистри.

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