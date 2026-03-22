Тежък удар на кръстовище в Стара Загора! Жена зад волана рани пешеходец

22-годишна жена зад волана на лек автомобил помете 54-годишен мъж в Стара Загора тази сутрин. И двамата участници в инцидента са в болница. Случаят се разследва от полицията, като се изясняват обстоятелствата около удара и евентуалните нарушения. Инцидентът предизвика сериозно затруднение на движението в района.

Катастрофата е станала малко преди 9.00 часа на оживеното кръстовище между улиците "Отец Паисий" и "Августа Траяна". Веднага след сблъсъка младата водачка и пешеходецът са транспортирани в Спешния център за прегледи и оказване на медицинска помощ. По първоначална информация състоянието им се оценява от лекарите, като се уточняват травмите.

От полицията уточниха, че заради ситуацията двамата не са тествани на място за употреба на алкохол. Вместо това ще им бъдат взети кръвни проби за лабораторен анализ. Очаква се резултатите да дадат яснота дали има употреба на алкохол или други упойващи вещества.

Към момента трафикът в района на местопроизшествието остава временно спрян. На място продължават да работят полицейски екипи, които извършват оглед за изясняване на причините за инцидента. Разследващите проверяват и версията за отнето предимство или разсейване на водача.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com