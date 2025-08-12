Студен фронт слага край на лятото! С колко падат температурите

Според последните прогнози на Европейския модел – нещо, което и GFS предвиди още преди седмица – ни очаква понижение на температурите в цяла Европа заради силен студен атмосферен фронт. Този фронт идва от Скандинавия и ще бъде първото слабо полярно нахлуване за сезона. Не се очакват отрицателни температури, за да не бъде някой подведен, но се предвижда чувствително захлаждане, което за много държави, включително и за България, ще ознаменува края на лятото.

След това понижение се очаква смяна на атмосферната циркулация – температурите ще станат по-есенни, като максималните трудно ще достигат 30°C и по-скоро ще бъдат между 23 и 25°C. Разбира се, след известно успокояване на атмосферата и изграждане на нов антициклон, свързан с баричен и термичен гребен от Средиземноморието, ще има ново затопляне. Очакваното повишение на температурите в края на август и началото на септември обаче няма да е толкова силно. До края на месеца остават около 19 дни, така че прогнозите тепърва ще се уточняват, изтъкват от "МЕтео Балканс".

