София в боклук, а Терзиев стои 30 километра пешеходна алея

Докато София тъне в боклук и кризата се задълбочава с всеки изминал ден, кметът на София Васил Терзиев планира изграждането на 30-километровата пешеходна и велосипедна алея. “Зеленият ринг” е един от ключовите стратегически проекти за развитието на София, обявиха от екипа му.

С дължина около 30 километра, бъдещият линеен парк ще свърже над 30 жилищни квартала и ще осигури пряк достъп до зелената система на града за повече от 250 000 жители, съобщиха от Столична община.

“Идеята е амбициозна, но напълно постижима: изоставени територии, стари железопътни трасета и речни коридори да се превърнат в активни обществени пространства за пешеходно и велосипедно движение. Зеленият ринг не е просто парк, а гръбнак на бъдещата пешеходна и велосипедна мрежа на града”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Една от ключовите зони, по които вече се работи, е отсечката “Възраждане” в района на НПЗ “Средец”. Там Зеленият ринг ще свърже кварталите “Красна поляна” и “Сердика” с “Лагера”, “Белите брези”, “Красно село” и “Славия”. Част от държавните имоти вече са прехвърлени на общината, а през 2026 г. се очаква процесът да бъде напълно завършен.

