След 24 часа дъжд: Един град под вода. Паднали дървета и смачкани коли

Наводнени улици, подлези и подземни гаражи в Пловдив. Има десетки паднали дървета и смачкани автомобили.



Полицията отцепи част от южната индустриална зона в града. Отсечката от кръстовището на „Кукленско шосе“ и бул. “Александър Стамболийски“ е затворена, а преминаването забранено. Има закъсали автомобили. Достъпът до близките търговски обекти е невъзможен. Причината за наводнението е пълна с вода тръба от Южния обходен колектор, която прелива, предава NOVA.

Цяла нощ екипи на пожарната и доброволци са отводнявали района. Десетки улици в града също се превърнаха в пълноводни реки. Над 20 са сигналите за наводнени мазета, гаражи, подземни паркинги на жилищни сгради. Има наводнени подлези. 10 сигнала са получени и за паднали дървета, някои от тях върху автомобили. Множество паднали камъни има и на главния път Асеновград - Смолян.

