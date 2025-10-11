Слави каза всичко за Иво Сиромахов. Раздялата

Малко, след като сценаристът и писател Иво Сиромахов обяви във фейсбук, че вече не е водещ в телевизията на Слави Трифонов "Седем осми", и самият лидер на ИТН проговори за раздялата. Слави излезе с много емоционален пост.

Ето какво написа Трифонов:

От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно.

