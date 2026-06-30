Слънцето прави фасони. Облаците обаче готвят страшна сцена

Днес времето ще изглежда уж спокойно - предимно слънчево, горещо и с летен фасон. Термометрите обаче няма да проявят милост: максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, а в София - около 34. Следобед над Западна и Централна Северна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали краткотрайно и ще прегърми.

Следобедът има тайна среща с облаците

Преди обяд слънцето ще диктува обстановката в по-голямата част от страната. Денят ще бъде горещ, сух и типично летен, но следобед сценарият ще се промени. Над Западна и Централна Северна България ще се появят купести и купесто-дъждовни облаци, които на места ще донесат краткотраен дъжд и гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Това няма да спре жегата, но ще внесе леко движение в иначе тежкия летен въздух. Най-горещо ще остане в равнинните райони, където стойностите ще се доближат до 39 градуса.

Планината пази хлад, но не и мълчание

В планините също ще бъде предимно слънчево, но следобед облаците ще опитат да развалят идилията. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и ще прегърми. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток-североизток.

Температурите ще бъдат по-поносими, но не и ниски за сезона. На 1200 метра максималната ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра - около 19. Планината ще предлага бягство от най-тежката жега, но не и гаранция за напълно тих следобед.

Морето запазва добрия си имидж

По Черноморието времето ще бъде слънчево и значително по-приятно от вътрешността на страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

Това прави крайбрежието най-спокойната част от прогнозата. Докато вътрешността на страната ще се бори с почти 40-градусова жега, морето ще държи по-умерен тон. Денят е подходящ за плаж, но с обичайната лятна предпазливост - сянка, вода и избягване на най-силното слънце.

Седмицата няма да се държи прилично

През следващите дни въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. В сряда процесите ще са главно в Северна България и планините, в четвъртък и петък - из цялата страна, а в събота - в Централна и Източна България.

Вятърът ще се ориентира от северозапад. В сряда ще бъде слаб до умерен, а през следващите дни в много райони ще стихне. Температурите постепенно ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.

След бурната част от седмицата времето ще се опита да се поправи. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще бъде малка. Ще стане и малко по-топло, което означава, че лятото няма намерение да отстъпва - само ще смени тактиката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com