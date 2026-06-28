Българин с разтърсващо признание: Европа гори в невиждани жеги!

Безпрецедентна вълна от екстремни жеги заля Европа и засегна пряко живота на най-малко 150 милиона души. В редица райони хората са принудени да издържат температури над 35, а на места и над 40 градуса по Целзий. Вчера в Германия, Белгия и Холандия бяха отчетени най-горещите юнски дни, регистрирани някога. Абсолютният пик е достигнат в германския град Саарбрюкен, където термометрите показаха 41,3 градуса, пише Фокус.

Тежестта на тази гореща вълна не е само в числата, а в начина, по който тя удря всекидневието. Германия е особено показателен пример, защото голяма част от жилищните и обществените сгради не разполагат с климатизация, а жп транспортът, на който страната силно разчита, също се оказва уязвим. Така жегата вече не е просто неприятно време, а изпитание за домове, улици, влакове, басейни, спешна помощ и нормално движение между градовете.

„Страшно е, не мога да опиша колко е зле“

За ситуацията в Аахен разказа Станислав Минчев - българин, който живее в Германия. По думите му големите горещини са започнали още в началото на седмицата, а най-тежък е бил вчерашният ден.

„Големите горещини са от началото на тази седмица, като най-горещият ден беше вчера. Снощи имаше и доста линейки с пуснати сирени по улиците, а по принцип след 22 ч. не ги пускат, освен ако не преминават през кръстовище“, сподели той.

Разказът му показва колко бързо един град може да промени ритъма си, когато температурите минат границата на нормалното. Сирените на линейките, горещият въздух по улиците и липсата на достатъчно охлаждане превръщат жегата в заплаха, която се усеща не само навън, но и зад стените на домовете.

Домове без спасителна прохлада

Според статистиката едва 9% от германските домакинства разполагат с климатизация. Това прави ситуацията особено напрегната, защото при температури над 35 и 40 градуса жилищата бързо се нагряват, а нощем трудно изстиват.

Минчев посочва, че проблемът не е само в домовете. Климатизация липсва или е недостатъчна и в обществени сгради, а съществуващите климатични уредби във влаковете често дават дефект. В резултат пътуването се превръща в мъчително преживяване без прохлада и без усещане за сигурност.

Влаковете също не издържат

Германия е страна с голям дял на железопътния транспорт, но жегите ограничават придвижването на много хора. По думите на Станислав Минчев почти всички влакови връзки между градовете са преустановени в часовете между 13 и 19 ч.

Точно тогава температурите са най-високи, а рискът за пътниците - най-голям. Така горещата вълна удря не само здравето и комфорта, но и възможността хората да стигнат до работа, до близки, до лекар или до друго населено място.

Асфалтът лепне по краката

Най-силният образ на тази жега идва от улицата. „Страшно е, не мога да опиша колко е зле. Днес спрях на светофар с колелото и се беше разтопило, а кракът ми залепна за пътя“, казва българинът от Аахен.

Това вече не е просто описание на горещ летен ден, а предупреждение как изглежда градската среда, когато температурите преминат прага, за който тя е подготвена. Асфалтът, транспортът, сградите и хората започват да се предават едновременно.

Басейните станаха убежище

Въпреки напрежението Минчев отбелязва, че в Германия няма толкова смъртни случаи. Хората обаче масово търсят разхлада, а пред обществените басейни се извиват дълги опашки.

На места потокът от желаещи да влязат трябва да бъде регулиран от полиция. Така басейните вече не изглеждат просто като място за летен отдих, а като временно убежище от горещината.

Европа получи жестоко предупреждение

Горещата вълна показа колко уязвими могат да бъдат дори добре уредени европейски държави, когато температурите се качат до нива, които доскоро изглеждаха изключение. Германия, Белгия и Холандия вече отчетоха най-горещите си юнски дни, регистрирани някога, а милиони хора усещат кризата не като статистика, а като въздух, който тежи, улица, която пари, влак без климатик и дом без прохлада.

Това е най-плашещото в тази вълна - тя не удря само термометрите. Удря навиците, транспорта, здравето, сградите и усещането за нормалност. Европа вече не гледа на екстремната жега като на далечен южен проблем. Тя я чува в сирените, вижда я в разтопения асфалт и я усеща в стаите, в които няма къде да се избяга от 40-градусовия въздух.

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