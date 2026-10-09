Шишков отсече: Освен откраднатия асфалт, имаме и слепи тунели

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на основен ремонт на тунел „Дупница“ в началото на 2027 г. При липса на възражения ще се пристъпи към подписване на договор и реализация.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Ивайло Петров - народен представител от ПГ на „Прогресивна България“, за състоянието на осветлението в тунела, предприемането на мерки за гарантиране безопасността на движението и стартиране на процедура за избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на основен ремонт на тунела, предаде БТА.

Освен откраднатия асфалт, имаме и слепи тунели, коментира министърът.

По отношение на ремонта на тунела Шишков съобщи, че се предвижда полагане на нова асфалтова настилка, нови пътни знаци и маркировка, изграждане на нова електрозахранваща система и LED осветление. Ще се направи и монтаж на аварийно, евакуационно и предпортално осветление, ще бъде подобрено отводняването. В обхвата на дейностите е и ремонт на укрепителните стени в предпорталните пространства.

Шишков посочи, че в момента в тунела е въведена временна организация на движението с ограничение на скоростта до 40 км/ч., поставени са светлоотразители, както и допълнителна предупредителна табела, указваща, че осветлението не работи. Предприемат се и действия за осигуряване на временно осветление, като пътноподдържащата фирма е изготвила необходимите разчети. След тяхното одобряване и осигуряване на финансиране дейностите ще бъдат възложени, като се предвижда временното осветление да работи до началото на основния ремонт, каза министърът.

До започването на същинския ремонт експерти от Областно пътно управление - Кюстендил следят състоянието на съоръжението, увери министър Шишков.