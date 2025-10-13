Шефът на КЗП се закани на търговците, играещи с цените

Комисията за защита на потребителите (КЗП) засилва контрола върху търговците в цялата страна в навечерието на въвеждането на еврото. Само за три дни инспекторите са извършили 320 проверки в магазини и търговски обекти, за да установят дали цените се изписват коректно в лева и евро и дали не се използва преходният период за спекулативно поскъпване. Това съобщи временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев, според когото основната мисия на комисията е да осигури сигурност и прозрачност за потребителите.

От малките магазини до големите вериги

„От 9 октомври, когато започнахме да налагаме санкции, сме проверили над 320 обекта – както във физически магазини, така и в малки населени места,“ обясни Колячев. Инспекторите следят надписи, етикети и начина, по който са изписани цените в двете валути, като всяко нарушение води до санкции.

Проверките се извършват по силата на Закона за въвеждане на еврото, който възлага на КЗП ключова роля да следи дали търговците не подвеждат клиентите при обявяването на цените. „Правим проверки отдавна по различни казуси, но сега сме оправомощени и по новия закон“, уточни ръководителят на комисията.

Без шоково поскъпване: уверения и контрол

По думите на Колячев няма основания за страх от покачване на цените заради новата валута. Данните на КЗП за последните два месеца показват, че цените на дребно не са се увеличили значително, като ръстът е едва 1-2%, а по-големи увеличения се наблюдават само при отделни продукти по обективни икономически причини.

„В този преходен период ние трябва да дадем сигурност на гражданите, че цените няма да се повишават само заради въвеждането на еврото,“ заяви Колячев и увери, че инспекциите ще продължат и занапред. Комисията ще следи динамиката на пазара и ще санкционира всяка опит за спекула и некоректно формиране на цените.

