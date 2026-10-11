Сензация в наш град! Това се случва за първи път у нас

Умна пешеходна пътека помага на хората да пресичат по-сигурно, а на шофьорите – да забелязват пресичащите отдалече.

Такава пътека има изградена за първи път в България – в Радомир.

Град Радомир е устроен така, че най-натовареното шосе – към Кюстендил, минава край голямо училище. И се случва коли да блъснат деца, и то на пешеходна пътека, разказва кметът на Радомир.

„Тъй като в последните няколко години имаше няколко инцидента с деца, с радомирци, идеята ни е да предотвратим точно такива инциденти“, казва кметът на Радомир пред bTV.

Когато приближите зебрата, в този момент ви засича сензор още докато чакате и преди да сте пресекли.

„Стъпите ли с единия си крак вече върху пътното платно, ви засича камерата с изкуствен интелект, която има четири зони, през които вие преминавате“, обяснява кметът.

Докато преминавате от зона в зона, информацията, че пресичате, се предава безжично на другия край на пешеходната пътека. Така системата ви следи през целия ви път и подава чрез мигащите знаци сигнал към шофьорите за пешеходец на пешеходната пътека.

„Умната пешеходна пътека показва своя ум още по-добре, когато се стъмни“, посочва кметът.

По тъмно пътеката включва LED лампи, които светят десет пъти по-силно от уличното осветление. Благодарение на интелигентната система със сензори, датчици и камери светлината следва пешеходеца, докато пресича.

В момента, в който освободи пътеката, тя преминава в режим на изчакване на следващия пешеходец.

„Това е много добро за нашия град, защото имаме доста малки дечица, които пресичат всеки ден и трябва да знаят кога се пресича, кога не, както и шофьорите“, коментира пешеходка.

„Е, па добра е, добра е пътеката, много ми харесва“, казва шофьор.

Такава умна пешеходна пътека има сега засега само в Радомир. За тези няколко месеца от общината отчитат намаляване на инцидентите с пешеходци.