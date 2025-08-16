СДВР с необичайна проверка. Стотици шофьори изпищяха

Необичайна проверка прави СДВР, а резултатите от нея са повече от стряскащи за джигитите на пътя, които си мислят, че правилата не важат за тях

Хайка за фалшиви книжки започнаха столичните полицаи в петък вечерта. Тя продължава и днес.

ВИЖ ОЩЕ: Изненада от тол камерите! Глоба за най-масовото нарушение на пътя

300 проверени шофьори

Близо 300 водачи на автомобили са проверени при специализирана полицейска операция на СДВР.

Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и откриване на водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.

Четирима задържани

До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, друг с неистинска шофьорска книжка, както и двама, управлявали нерегистрирани МПС.

Дъжд от фишове и актове

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша. Акцията продължава.

ВИЖ ОЩЕ: Бясна скорост! Аудито пронизва като куршум автобуса /ВИДЕО/

ВИЖ ОЩЕ: 15 дни книжка - 6 нарушения! Кой е шофьорът, влетял с кола в автобус

ВИЖ ОЩЕ: Шокираща версия за колата, която влетя в автобус /СНИМКИ/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com