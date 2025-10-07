Проф. Рачев разкри кога ще се спрат валежите

Днес и утре времето ще остане хладно, като в западна България валежите постепенно ще спрат, но в източната част дъждът ще продължи поне до четвъртък. Това обяви климатологът проф. Георги Рачев. Той предупреди, че предстоят студени и дъждовни дни в по-голямата част от страната.

По думите му, в Царево вече са паднали около 40 литра дъжд на квадратен метър, а според прогнозните модели на колегите му от Германия се очакват до 100 литра на квадрат за източните райони на страната. „Внимавайте, защото количествата ще бъдат сериозни“, предупреди климатологът.

В София денят ще бъде студен, с температури под обичайните за сезона и с леки превалявания. От четвъртък обаче се очаква постепенно затопляне и подобрение на времето.

За Пловдив прогнозата е за около 20 литра дъжд на квадратен метър, като от четвъртък термометрите там ще се покачат и ще достигнат до 20 градуса.

Проф. Рачев акцентира, че най-значителните валежи се очакват в зоната западно от Варна до района на Плевен. Той призова да се обърне особено внимание на река Янтра, тъй като по американския модел там се очакват валежи до около 150 литра на квадратен метър за целия период.

В Силистра също се прогнозира натрупване на над 100 литра на квадратен метър, а в Плевен, според думите на климатолога, „няма изгледи скоро да изгрее слънце“.

Проф. Рачев обобщи, че след средата на седмицата валежите постепенно ще отслабнат, температурите ще се повишат и времето ще се стабилизира, но до тогава Източна България трябва да е подготвена за интензивни дъждове и по-студен въздух.

