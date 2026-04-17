Проф. Рачев: Разиграваме втори Великден с дъжд, слънце и обрати

Седмицата ще премине с резки обрати във времето, подобни на тези около Великден, съобщи пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му прогнозите се променят динамично, с редуване на дъжд, слънце и температурни колебания в рамките на дни. Очаква се временно захлаждане, последвано от сериозно затопляне след 25 април. Според него това може да е знак за по-гореща година.

„Разиграваме нещо като втори Великден. Тогава беше ще вали, няма да вали, ще стане топло, ще стане студено. Прогнозите се меняха буквално през часове. Така е и тази седмица“, коментира проф. Рачев.

Той обясни, че макар тенденцията да е към затопляне, във вторник, сряда и четвъртък времето ще бъде по-нестабилно. В София през тези дни се очакват валежи, а в сряда на много места в страната ще има дъжд и гръмотевици.

През уикенда също се очаква промяна. В събота през страната ще премине студен фронт, който ще понижи температурите спрямо предходните дни. В неделя обаче условията ще се подобрят и ще бъдат подходящи за гласуване, като само в Източна България сутринта има вероятност за краткотрайни превалявания.

„Ще става по-топло, но не и във вторник, сряда и четвъртък. След 25 април ще го опънем по конец прането и ще бъде много топло и слънчево“, каза още климатологът.

В края на седмицата се очаква постепенно стабилизиране на времето и повишение на температурите, като в столицата те ще достигнат около 20 градуса. Още от следващата събота прогнозата е за значително по-високи стойности, което според проф. Рачев може да е сигнал, че годината ще бъде необичайно гореща.

