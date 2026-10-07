Последно сбогом с Илиян Филипов. Поклонението

Погребението на убития бизнесмен и президент на Ботев-Пловдив Илиян Филипов ще се състои днес на Рогошко шосе.

Поклонението пред паметта на известния пловдивски предприемач се организира от 11 ч. в ритуалната зала на Траурен парк „Север“, предаде БНР.

Илиян Филипов беше застрелян в края на месец септември във входа на жилищна сграда в район „Западен“. По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Мегеров, заподозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения.

Разследването на показното убийство продължава под надзора на прокуратурата, Мегеров е в ареста с постоянна мярка задържане под стража.