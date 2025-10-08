Половин метър сняг до София! А НИМХ извънредно обяви...

На Витоша падна над 50 см нов сняг. Тъй като отдолу почти няма основа от Планинската спасителна служба предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна. И подчертават:

Нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда, а дори хеликоптерът може да няма възможност да стигне.

Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават, а допълнително е и мъгливо.

Не подценявайте условията. Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка.

Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени

Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител.

Не забравяйте планинската застраховка.

Междувременно от НИМХ обявиха извънредно червен код за седем области в Северна България. Предупрежението е заради обилните валежи и обхваща Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Оранжев код пък е в сила за Разград, Враца и Добрич, а жълт - за областите Монтана, Шумен и Варна.

Очакваните валежи са над 65 мм.

Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

