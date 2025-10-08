Общество

Половин метър сняг до София! А НИМХ извънредно обяви...

Очакваните валежи са над 65 мм

Половин метър сняг до София! А НИМХ извънредно обяви...
Снимка: ПСС-София
08 окт 25 | 11:51
3848
Агенция Стандарт

На Витоша падна над 50 см нов сняг. Тъй като отдолу почти няма основа от Планинската спасителна служба предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна. И подчертават:

  • Нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда, а дори хеликоптерът може да няма възможност да стигне.

  • Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават, а допълнително е и мъгливо.

  • Не подценявайте условията. Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка.

  • Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени

  • Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител.

  • Не забравяйте планинската застраховка.

Междувременно от НИМХ обявиха извънредно червен код за седем области в Северна България. Предупрежението е заради обилните валежи и обхваща Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Оранжев код пък е в сила за Разград, Враца и Добрич, а жълт - за областите Монтана, Шумен и Варна.

Очакваните валежи са над 65 мм.

Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема времето
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Maria
преди 12 часа

Бях шокиран, когато загубих всичките си семейни средства на платформа за инвестиции в криптовалути и не можах да изтегля печалбите и първоначалната си инвестиция. Мислех, че съм загубил всичките си спестявания, докато не направих малко проучване и случайно не попаднах на trustwavehackerstech Recovery. След като станахме жертва на измама с инвестиции в криптовалути, аз и семейството ми останахме без нищо, когато тези измамници ни откраднаха 212 000 долара и биткойни. Имахме голям късмет да попаднем на обява за Trustwavehackerstech Recovery, компания с богат опит в областта на киберсигурността. Trustwavehackerstech Recovery успя да възстанови всичките ни средства и въз основа на предоставената от нас информация те бяха проследени и докладвани на съответните органи. Горещо препоръчвам trustwavehackerstech Recovery за възстановяване на вашите криптовалути. Можете да се свържете с тях по имейл: [email protected]

Откажи