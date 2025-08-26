"Пирогов“ с последни новини за състоянието на Марти

4-годишният Мартин, продължава да е в кома. Не е контактен и не издава звуци, съобщиха на брифинг лекарите от „Пирогов“.

Той беше ударен от АТВ в „Слънчев бряг“.

Вчера той беше транспортиран с медицински хеликоптер в спешната болница в София от Бургас.

Направен е скенер, на който се потвърждава водещата причина за състоянието – тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания.

„Следваме плана за консервативно лечение, правим всичко възможно. Никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта“, посочиха от „Пирогов“.

По скалата Глазгоу от възможни 15 той е 9-10-а степен.

