Нова трагедия в семейството на блъснатия с АТВ Марти преди два месеца.

Чичото на Марти - Юлиян Здравков пострада от водното бедствие.

"Пълен хаос" - Юлиян Здравков показва последствието за бизнеса му от опустошителното наводнение по южното ни Черноморие.

15 години от живота ни с жена ми беше тук, ние го построихме това нещо.

Здравков разказва пред камерата на bTV, че сутринта след приливната вълна само един багер разчиствал отломките от бедствието.

"Пред 2 седмици изсякоха десетки декари - нито едно дърво няма. А боклука го хвърлиха в дерето.

Малко след 10 ч. започнаха и повторните огледи в комплекса. Локви, кал, липсващ асфалт и преобърнати коли - така изглежда почти всяка улица в целия курорт "Елените".

Над 200 души са евакуирани, работата продължи и на сутринта.

Комисар Николай Николаев, дир. на РД ПБЗН "Имаме екип с амфибия, с който се извършваше евакуация и вчера, и днес.

Владимир Маринов, дир. на ОДМВР: Имаше хора, които дори не отключваха по време на обходът, който направихме снощи с пожарната и военните.

Николай Димитров, кмет на община Несбър: Това е природата, как какви са причините? Тепърва предстоят проверки, ще се установи, ако има нещо, което е неправилно построено, ще се търся причините.

В понеделник започва проверка при ДНСК дали сградите са били законно построени.

