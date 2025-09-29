Нощна трагедия в София. Млад мъж загина

Мъж на 24 години е загинал при катастрофа, станала през изминалата нощ в София, предаде БНР.

По информация на националното радио инцидентът е станал около 1 часа след полунощ на Околовръстното шосе.

Мъжът е бил в лек автомобил. Изгубил е контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.

Заради инцидента на мястото са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Причините за катастрофата се изясняват.

