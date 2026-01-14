Николета Лозанова и Николай Михайлов с нов дом. Стоят палат

Известната двойка Николета Лозанова и Николай Михайлов е в процес на изграждане на нов дом. Двамата строят къща, която ще замени досегашното им луксозно жилище. До момента проектът за бъдещото им семейно гнездо се пазеше в тайна.

Нов живот край планината

След като се разделиха с предишния си имот, който беше и сцена на телевизионно предаване, сега те отново са избрали локация в столичен квартал в подножието на Витоша.

Грубият строеж на двуетажната сграда вече е завършен, като предстоят довършителните дейности по интериора.

Ще заложи ли Николета на последните тенденции?

Очаква се Николета да настоява и новият ѝ дом да бъде обзаведен според последните модни тенденции. Не е потвърдено обаче дали отново ще се довери на интериорния дизайнер Алекс Ковачев, който проектира предишния ѝ дом.

Предвид предстоящата работа по имота е малко вероятно Михайлов и Лозанова да се нанесат в новата си къща през следващите няколко месеца, написаха от woman.bg.

