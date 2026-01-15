Трагедия! Навес погуби млад мъж, двама са ранени

Навес се срути на улица „Суходолска“ до Околовръстния път в София. Това съобщил очевидец за DarikNews.bg.

Инцидентът е станал в близост до кръстовището на двете улици, малко преди 15 часа. Навесът се е срутил при ремонтни дейности.

На място са пристигнали полицейски екипи, линейка и коли на аварийна помощ

Пострадали са трима души, единият от които мъж на 24 години е починал в линейката на път към болнично заведение.

Малко преди това очевидец на инцидента разказал пред "Блиц": „Навес е паднал върху трима души. Пълно е със спешни екипи – има полиция, пожарна и две линейки. Ситуацията не изглеждаше добре. Реших да не правя излишна суматоха, след като вече има екипи на място.“

Районът около инцидента е частично затворен за движение, докато специалистите обезопасят мястото.

От полицията и здравните служби все още не са публикували официален доклад, но ситуацията се следи отблизо и ще бъдат дадени повече подробности веднага щом се получат.

