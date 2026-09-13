Първата причина за срутването на навеса и смъртния случай
Какво заявиха от Регионалната дирекция за национален строителен контрол
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Какво заявиха от Регионалната дирекция за национален строителен контрол
Районът около инцидента е частично затворен за движение, докато специалистите обезопасят мястото
Бетонният навес рухна минути преди обяд в петък и уби 14 души
Мълния подпалила навес в кърджалийското село Паничково. Изгорели 20 бали люцерна и 7 кубика дървен материал. Екип на пожарната служба в Кърджали загас...
Хасково. Навес едва не остави на място строител по време на работа. Инцидентът е станал в неделя следобед в хасковското село Родопи. Макар че оцеля к...
Кърджали. 6-годишен подпалил навеса на дядо си в кърджалийското село Зелениково при игра с огън, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Сигналът за произшес...
Благоевград. Пенсионер загина при работа върху нов навес на къщата си в село Цапарево, община Струмяни. Сигнал за нелепия инцидент бил подаден на тел....