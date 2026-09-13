Всичко за Навес

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Навес смаза работник

Навес смаза работник

Хасково. Навес едва не остави на място строител по време на работа. Инцидентът е станал в неделя следобед в хасковското село Родопи. Макар че оцеля к...

08 декември | 15:19
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Навес уби пенсионер

Навес уби пенсионер

Благоевград. Пенсионер загина при работа върху нов навес на къщата си в село Цапарево, община Струмяни. Сигнал за нелепия инцидент бил подаден на тел....

04 декември | 11:49
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