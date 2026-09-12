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Мъж се самоуби на "Герена"

Мъж се самоуби на "Герена"

Младеж на 23 години почина, след като се простреля в главата на стрелбище "Герена" в София. Според първоначалните данни момчето се е самоубило, съобщи...

12 май | 16:43
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