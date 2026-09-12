Трагедия! Навес погуби млад мъж, двама са ранени
Районът около инцидента е частично затворен за движение, докато специалистите обезопасят мястото
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Районът около инцидента е частично затворен за движение, докато специалистите обезопасят мястото
Полицията разследва всички версии, включително убийство
18-годишен младеж е наръгал с нож смъртоносно свой връстник
Планински спасители са участвали в още две акции, свързани с инциденти през изминалото денонощие
олата е била с активирани предни еърбеци и отворена шофьорска врата
34-годишен мъж е в много тежко състояние, след като автомобилът му се заби в дърво и изгоря
Млад мъж в Бургас почина след дълго разкарване между няколко болници
Инцидентът е станал в трафопост в Айтос
Младежът пребледнял и паднал
На 31-годишния Мартин Цанев от Трявна му предстоят поредица от операции
Младеж на 23 години почина, след като се простреля в главата на стрелбище "Герена" в София. Според първоначалните данни момчето се е самоубило, съобщи...
Голям залък хапни, голяма дума не казвай. Тази мъдрост не спазил млад мъж и станаl жертва на бой и грабеж в благоевградски квартал. 29-годишен клиент...
В Разлог за втора поредна година кръста хвана Асен Юруков. Младежът ще обиколи къщи и работни места на жителите от общината, които ще целунат кръста з...
Млад мъж от София бе отрит обесен в гориста местност в Пирин планина, край село Обидим. 27-годишният столичанин изчезнал от дома на родителите си в се...
София. Колата му е паднала от моста на „Захарна фабрика". Млад мъж загина при катастрофа в столичния квартал „Захарна фабрика". Неговата приятелка е...
София. 25-годишен мъж се е самозапалил тази сутрин в столичния квартал "Люлин" 9, информира БГНЕС, цитирайки пресцентъра на МВР. Младежът е настанен...
Благоевград. 22-годишният Иван от село Илинденци сложи край на живота си, след като се хвърли от бизнес сграда в Благоевград. Трагедията се разиграла...
София. Млад мъж на близо 30 години се е хвърлил от Моста на влюбените до НДК, съобщиха от СДВР. Мъжът изневиделица е прескочил перилата и се хвърлил п...