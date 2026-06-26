Лятото вдига градусите, небето остава нащрек

Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево, но следобедната стабилност няма да е гарантирана навсякъде. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София - около 31 градуса.

Слънце с капан след обяд

Първата част на деня ще бъде най-спокойна и най-подходяща за пътуване, работа навън и разходки. Следобед обаче атмосферата ще стане по-динамична, особено в западните и централните райони, където облаците ще се развиват по-бързо.

Валежите няма да са повсеместни, но там, където се появят, може да бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът от североизток ще остане слаб до умерен и няма да промени съществено усещането за горещ летен ден.

Планините остават красиви, но не и напълно спокойни

В планините денят също ще започне предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на отделни места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Условията изискват повече внимание при по-дълги преходи. Най-сигурният прозорец за планински маршрути остава преди обед, преди облачността да започне да се сгъстява.

Черноморието печели деня

По Черноморието времето ще бъде слънчево и по-устойчиво от това във вътрешността на страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Това прави деня подходящ за плаж, но с обичайното внимание в обедните часове. Слънцето ще бъде силно, а разхлаждането от морския вятър може да създава измамно усещане за по-нисък риск от прегряване.

Горещините ще натиснат още

През следващите дни до края на седмицата и в началото на новата времето ще остане предимно слънчево. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но през почивните дни и в понеделник вероятността за валежи ще бъде малка.

Във вторник въздушната маса над Западна България ще се лабилизира. След обяд там на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

В по-голямата част от страната ще бъде тихо, а в източните райони ще духа слаб вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат още и във вторник максималните ще достигнат между 33 и 38 градуса.

Средата на седмицата носи обрат

В сряда и четвъртък краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на повече места в Западна и Централна България. Там дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

Източната половина от страната ще остане под по-силен летен натиск. Там максималните стойности ще се задържат сравнително високи - до 36-37 градуса.

Юни завършва с типичния си нерв

По данни на НИМХ юни обичайно носи не само раннолетни горещини, но и условия за следобедна неустойчивост, краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В месечната прогноза за юни 2026 г. най-високите температури в страната са очаквани между 32 и 37 градуса, а валежите - около нормата, с локални следобедни прояви.

Времето в следващите дни ще изглежда стабилно сутрин и по-изнервено следобед. Това е типичният летен сценарий, в който слънцето може бързо да отстъпи място на облаци, гръмотевици и кратки валежи. Най-разумният избор остава прост - ранни пътувания, внимание в планините и повече предпазливост в часовете на най-силната жега.

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