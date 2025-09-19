КНСБ бие тревога за млякото и сиренето

Сиренето и млякото поскъпват драстично по пътя до магазина.

Това е един от изводите на синдиката КНСБ.

Ежемесечно от КНСБ наблюдават цените на 21 основни стоки от малката потребителска кошница. За август месец спрямо юли, най-голямо поскъпване отбелязва килограм дългоплодни краставици - с 10,8%, или от 3,30лв на 3,65лв.

От друга страна, продуктът, който отбелязва най-малко поскъпване, са картофите на килограм. Там има поевтиняване с 15 стотинки. Експертите правят и сравнение на цените на стоките в малки и големи търговски обекти, както и цена на едро и на дребно.

"Най-голямото поскъпване в търговските обекти е при краставиците - 7,5. Имаме проблем с цените в големите и малките търговски обекти. На второ място имаме проблем от гледна точка на цените на едно и дребно", каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов, предаде Bulgaria ON AIR.

А само преди седмица президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнение, че има картелно споразумение в ценообразуването на млечните продукти в страната.

От синдиката подадоха сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП.

