Здравната каса с извънредно съобщение! Ужасна измама

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе с извънредно съобщение, след като множество български граждани са подали сигнали за получени измамни SMS-и от името на институцията.

В съобщенията се твърди, че получателят има право на възстановяване на средства, което е примамка за последваща кибератака.

От здравната институция алармират, че това са „пиратски съобщения“, целящи да подлъжат хората да предприемат конкретно действие, като например да последват линк. При подобно действие се задейства зловреден софтуер, който може да компрометира сигурността на мобилното устройство и личните данни на потребителя.

От НЗОК категорично заявяват, че не изпращат съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми, суми за възстановяване, здравноосигурителен статус или каквато и да е друга персонална информация.

За да се избегне объркване, от Касата уточняват, че изпращат SMS-и единствено и само в следните случаи:

За уведомяване относно статуса на протоколи за предписване на лекарствени продукти.

За информация по издадени протоколи от ЛКК.

За статуса на заявления за отпускане на помощни средства и ремонти.

При получаване на подобен съмнителен SMS, гражданите не трябва да следват никакви инструкции в него. Вместо това, те могат да подадат сигнал до НЗОК на безплатния телефон 0800 14 800, както и да уведомят органите на Министерство на вътрешните работи (МВР).

