Калмари за 18 евро и омар за 160! Черноморието сервира и шок в чиния

Активният летен сезон едва започна, а цените по българското Черноморие вече подпалиха социалните мрежи. Туристи размахват касови бележки, снимат менюта и пресмятат колко морски спомени могат да купят срещу една заплата. Един от най-гледаните клипове показа порция калмари за 18 евро в Несебър, а проверка на Нова телевизия разкри истински ценови Вавилон - от цаца за 3 евро до омар за 160 евро. Изводът е прост: по морето има за всекиго по нещо, стига човек да знае дали е тръгнал за обяд, или за финансово приключение.

В Бургас още пазят народната цаца

В популярните бургаски „капани“ засега няма опит туристът да бъде обран само защото вижда море. Бирата струва 2,10 евро, рибената чорба е 3,20 евро, а класическата комбинация от цаца, картофки и студена бира излиза около 6 евро.

„Поскъпнала е само рибената чорба - с 10 цента“, обясни пред Нова телевизия управителят на плажен капан Ани Валекова. Порция риба може да се намери и за около 3 евро, което вече звучи почти като социална придобивка на фона на останалата част от крайбрежието.

Точно тези непретенциозни места остават убежището на туристите, които искат да хапнат, без после да преглеждат банковото си приложение със сълзи в очите. И тук обаче някои чужденци усещат промяната. „Еврото е проблем, цените вървят нагоре“, коментира британски турист.

В Созопол тараторът вече има самочувствие

Само малко по на юг ценовата приказка започва да звучи по-различно. В някои плажни барове в Созопол тараторът достига 9 евро - сума, при която човек очаква краставиците да са отгледани лично от шеф-готвача, а киселото мляко да е пристигнало с яхта.

Цацата на места стига 12 евро, а мидите пане се предлагат за около 15 евро. На друго място същата цаца струва 3 евро, а мидите - около 4 евро. Разликата явно не е само в морето, рибата и олиото, а и в адреса, гледката и увереността, с която сервитьорът оставя сметката.

Някои туристи приемат това философски. „От спестените пари спомени няма“, обяснява почиващ, готов да плати повече за атмосфера и обслужване. Вярно е, но понякога и от похарчените пари остават спомени - особено когато видиш цената на таратора.

Несебър предлага калмари с историческа надценка

В Несебър порциите калмари могат да бъдат намерени за 11-13 евро, но именно клипът с цена от 18 евро разпали най-много коментари. Белените скариди достигат почти 17 евро, а туристът трябва сам да реши дали плаща за морския дар, за стария град или за привилегията да се храни близо до древната Месамбрия.

Чешки туристи обаче не виждат драма. Според тях цените са почти същите като миналата година, а преминаването към евро не променя усещането им за разходите.

По-критични са гости от Украйна, които сравняват България със съседни държави. „Черна гора е по-красива, а цените са сходни“, коментира украинска туристка. Това вече е сравнение, което българският туристически бранш трудно може да преглътне само с лимон към калмарите.

Свети Влас вади тежката артилерия - омар за 160 евро

В Свети Влас цените окончателно се разделят на две паралелни вселени. За ирландските туристи България продължава да изглежда евтина, защото кутия цигари в родината им струва 16 евро, а тук е около 4 евро. На този фон дори по-скъпата вечеря не звучи толкова страшно.

В ресторантите от висок клас обаче една порция омар достига 160 евро. От заведението обясняват, че само доставната цена е около 80 евро за брой, което означава, че омарът не просто идва от морето - той вероятно пристига със собствено куфарче и бизнес класа.

„Опитваме се да отговорим на всякакви желания на клиентите - независимо дали са по-заможни или не“, заяви управителят на ресторант Николай Иванов. Посланието е ясно - има цаца за народа, калмари за социалните мрежи и омар за онези, които не питат колко струва.

Морето вече не е скъпо или евтино - то е на нива

Цените по Черноморието показват, че вече няма една обща лятна сметка. В рамките на един и същи курорт туристът може да хапне евтино, да плати разумно или да финансира преживяване, което ще помни до следващия кредитен отчет.

Проблемът не е, че съществуват скъпи ресторанти - луксът винаги има своя публика. Истинският дразнител е огромната разлика между цена, качество и реално получено преживяване. Когато тараторът струва 9 евро, калмарите 18, а гледката е към паркинг, социалните мрежи неизбежно се превръщат в книга за оплаквания.

Българското Черноморие и този сезон предлага всичко - евтини капани, нормални семейни заведения, скъпи плажни барове и ресторанти за хора, които могат да поръчат омар, без да пребледнеят. Туристът обаче все по-често проверява менюто, преди да седне, защото най-голямата морска буря може да се окаже не в прогнозата, а в сметката.

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