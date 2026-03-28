Калфин предупреди: Идва тежка ценова криза за българите

Заради високите цени президентът Илияна Йотова се среща в понеделник с ръководствата на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

"Не би трябвало да очакваме, че служебната власт ще реши проблема с ценовия шок. Само в началото сме на доста тежка криза", предупреди бившият социален министър Ивайло Калфин в предаването "Денят ON AIR".

По думите му мерките би трябвало да са първата задача на следващото правителство.

"20 евро са добра мярка, но няма да решат нищо. Войната в Иран ще бъде много по-тежка на енергийните пазари, отколкото войната в Украйна", подчерта той.

Бившият и външен министър каза, че трябва да се подготвим за трудни времена.

"Смисълът да има правителство е да има контрол върху бюджета за четири години. Много лесно е да се похарчи някой друг милиард, но след това ни излиза през носа", подчерта Калфин.

"Освен преките помощи, които трябва да бъдат за най-нуждаещите се, може да се направи нещо с данъците, могат да се предприемат мерки с държавните разходи, могат да се потърсят европейски мерки. Има много инструменти в чантичката, но някой трябва да носи отговорност", коментира той.

Според него в предизборната обстановка служебното правителство няма как да носи отговорност. Той подчерта подчерта, че трябва да имаме прокуратура и съдебна власт, на която да вярваме всички.

"Може да сменяме лицата колкото си искаме. Очевидно смяната на лицата не е достатъчна. Работеща съдебна система ще означава страшно положителни новини за икономиката и самочувствието на държавата", заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com