Извънредно за минималната заплата! Решението

Минималната заплата все пак ще е 620 евро, или 1213 лв., за 2026 г., реши на заседание Съветът за съвместно управление.

Увеличение с 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв.

Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година да получават и 75% от обезщетението (сега взимат 50%).

980 млн. евро ще получат общините за капиталови разходи.

В проектобюджета за следващата година е предвидане максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро). Това е ръст с 470 лв.

Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Замразява се и размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро).

Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com