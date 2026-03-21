Извънредно решение за 350 000 пенсии. Промяната

През четвъртото тримесечие на 2025 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 117 641 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.



Общо 85 013 души от подалите заявления са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на годината, когато броят на лицата с променено участие е бил 85 518, се наблюдава намаление с 505 лица или с 0,59 на сто.



Прехвърлили парите си за втора пенсия, тоест осигурените в универсалните пенсионни фондове са 79 495 човека, а тези променилите участието си в професионалните фондове - 5 234.

Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 284 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,92 на сто, в професионалните - 1,56 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,05 на сто.



Общата сума на прехвърлените средства е 506 253 234 лв. (258 843 168 евро), в т. ч. 473 423 751 лв. (242 057 720 евро) в универсалните фондове, 30 435 287 лв. (15 561 315 евро) в професионалните и 2 394 196 лв. (1 224 133 евро) в доброволните фондове.



Спрямо третото тримесечие на годината сумата се увеличава с 30 047 952 лв. (15 363 274 евро) или с 6,31 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,78 на сто, на професионалните - 1,55 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,14 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 5 955,01 лв. (3 044,75 евро).

За цялата 2025 г. хората сменили фонда си за допълнителна пенсия са 358 692., като близо 335 000 са тези, които се осигуряват задължително за втора пенсия. Само те са преместили над 952 млн. евро. Като дял това са 8,13 на сто от осигурените в универсалните пенсионни фондове, 6,75% - в професионалните и 0,18 на сто - в доброволните пенсионни фондове.



Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд за 2025 г. е 1 992 016 049 лв. (1 018 501 633 евро), в т. ч. 1 862 165 387 лв. (952 110 044 евро) в универсалните фондове, 123 598 695 лв. (63 195 009 евро) в професионалните и 6 251 967 лв. (3 196 580 евро) в доброволните фондове.

