Изборен майстор прави партията на Радев. Офисът - в елитен хотел

Изборен майстор прави партията на Румен Радев. Бившият втори на ГЕРБ Цветан Цветанов е ангажиран да гради структурите на политическия проект на Радев, съобщи "Епицентър.бг". Изборът не е случаен - Цветанов е всепризнат майстор на партийната организация, а след раздялата си с Борисов е отявлен негов критик, което съвпада с позицята на Радев.

Офисът на новата партия ще бъде в елитния столичен хотел "Анел", където от две седмици тече трескав ремонт на целия трети етаж. В последната година съветниците на Радев са били чести гости на ресторанта в "Анел", а за просветените било ясно, че "тук се кове партията на Радев", разказаха информирани пред "Епицентър.бг".

"Чисто организационно не знам в какво състояние се намират политическите формации, които ще дадат своето право за формиране на коалиция около Румен Радев. Той би трябвало да има хора, на които да се опре, за да направи добър подбор за листите на областно и общинско ниво. Следващите избори вероятно ще бъдат спечелени от Румен Радев. ПП-ДБ и Радев ще оберат протестния вот, говори се и за повишаване на избирателната активност с над 800 000 до 1 милион души. ПП-ДБ и Радев могат да имат над 160 депутати. Надявам се, в парламента, с влизането на ПГ на Румен Радев и ПП-ДБ, можем да нормализираме поведението на народните представители“, заяви Цветанов пред Дарик радио.

"Когато имаме 3,5 милиона избиратели, 4-процентната бариера става доста по-трудно да бъде прескочена от партиите, които влизаха с по 100 000. Сега ще са около 150 хиляди гласа, което е мисия невъзможна за малките партии. Това ще увеличи възможността Радев да има повече народни представители. Ще има сериозно парламентарно мнозинство, ако и ПП-ДБ са втора или трета политическа сила.“, подчерта още Цветанов.

