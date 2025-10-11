Идват две неприятни изненади с времето. Прогнозата

Вятър и облачност. Това ни очаква в съботния ден, съобщават от НИМХ в своята прогноза за 11 октомври.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен.

В девет области е обявен жълт код за силен вятър - Благоевград, Пазарджик, Видин, Монтана, Враца, Велико Търново, Плевен, Русе и Сливен.

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време.

Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.



В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

