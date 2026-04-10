Дунав мост без тапи за Великден, пускат двупосочно движение

Двупосочно движение по Дунав мост при Русе ще бъде осигурено в дните по Великден, въпреки че ремонтът на съоръжението продължава. Мярката влиза в сила при очакван сериозен трафик и цели да облекчи преминаването между България и Румъния.

Още от четвъртък следобед движението е отворено и в двете посоки, като първите ефекти вече са видими. Към момента преминаването става без забавяния и без образуване на колони.

„Идеята се роди взаимно, действително от целия екип, от всички заинтересовани страни. Но истината е, че имам информация от всички празнични периоди от миналата година, че очакването е да преминат за тези няколко дни над 30 000 автомобила в двете посоки. И в тази връзка много по-смислено беше, както вече беше направено по Коледа, да отворим моста в двете посоки, за да може всички туристи от двете страни на моста да преминават безпроблемно и бързо“, заяви областният управител на Русе Орлин Пенков.

Отварянето на двете ленти вече дава резултат, като движението се извършва със нормална скорост. Липсват задръствания, а преминаването е значително по-бързо в сравнение с периоди, в които се работи само в едната посока.

„Това е резултатът, когато и двете ленти са отворени. Плюс факта, че настилките са в много по-добро състояние от чисто технически. И скоростта на преминаване е нормалната, а не забавена. Трябва да кажем, че няма никакви колони. Няма коли, които изчакват“, каза Пенков

Ремонтът на съоръжението е в напреднал етап и предстои финалната му част. Работата ще продължи веднага след празниците, като целта е мостът да бъде напълно обновен в рамките на следващите месеци.

„Имахме късмета, че този момент съвпадна с края на ремонта на един от участъците. Защото в друг случай нямаше как да стане това нещо, но имахме късмет. Остава ни само една част от моста - последната, която ще започнем да ремонтираме веднага след празниците. Срокът ни е до началото на юли, но може би края на юни ще приключим и ще отворим целия мост за движение“, посочи директорът на Областно пътно управление-Русе Стамен Салбов.

По думите му извършваният ремонт е изцяло основен и обхваща всички ключови елементи на съоръжението.

„Абсолютно основен ремонт. Сменяме всичко от цялата пътна част на моста. Като почнем с бетоновите панели, основите, тротоарните конзоли, хидроизолации. Абсолютно всичко старо се маха до нула и се гради наново. Единственото нещо, което запазваме са парапетите, тъй като те имат и художествена стойност. Те биват реновирани, санирани и монтирани отново“, добави Салбов.

Дунав мост, изграден през 1954 година, продължава да поема сериозен трафик повече от седем десетилетия. По традиция в празничните дни потокът е засилен, като в началото се наблюдава движение от Румъния към България, а след това в обратната посока. Засилва се и интересът на румънските туристи към Русе и региона, като паралелно с това органите на реда ще увеличат контрола по пътищата за гарантиране на безопасността.

