До часове става страшно! Нов циклон заплашва страната с...

От "Метео Балканс" предупредиха за нахлуването на нов циклон.
Очаква се риск от наводнения и валежи в "трицифрени количества".
Според експертите количествата валежи могат да достигнат между 100 и 200 литра на квадратен метър в северните и североизточните райони на страната.
Опасността за реки и дерета е навсякъде заради вече преовлажнената почва и отминалите дъждове.
"Всяка капка, която ще падне през следващите дни, има потенциал да се превърне в буен поток", пишат те.
Става дума за периода 6-8 октомври.
Прогнозите сочат, че октомври 2025 ще бъде месец с валежи над нормата.
От друга страна, това е добра новина за райони като Плевен и Ловеч, защото допълнителните валежи ще помогнат за възстановяване на водния режим, при условие че язовирите не бъдат пресушавани от водноелектрическите централи.
Вчера от "Метео Балканс" уточниха, че големият проблем не е само количеството на валежите, а времето, за което те ще се изсипят, което определя риска от наводнения.
Според прогнозите най-застрашени от наводнения ще бъдат крайните югоизточни райони на страната и отново районът около нос Емине.
"Разбира се, това е само прогноза и нищо не е абсолютно сигурно. Целта не е да се всява паника, а да се информират хората, защото винаги е по-добре да знаеш, отколкото да останеш неподготвен", пишат още от "Метео Балканс".
