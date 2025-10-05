До часове става страшно! Нов циклон заплашва страната с...

От "Метео Балканс" предупредиха за нахлуването на нов циклон.

Очаква се риск от наводнения и валежи в "трицифрени количества".

Според експертите количествата валежи могат да достигнат между 100 и 200 литра на квадратен метър в северните и североизточните райони на страната.

Опасността за реки и дерета е навсякъде заради вече преовлажнената почва и отминалите дъждове.

"Всяка капка, която ще падне през следващите дни, има потенциал да се превърне в буен поток", пишат те.

Става дума за периода 6-8 октомври.

Прогнозите сочат, че октомври 2025 ще бъде месец с валежи над нормата.

От друга страна, това е добра новина за райони като Плевен и Ловеч, защото допълнителните валежи ще помогнат за възстановяване на водния режим, при условие че язовирите не бъдат пресушавани от водноелектрическите централи.

Вчера от "Метео Балканс" уточниха, че големият проблем не е само количеството на валежите, а времето, за което те ще се изсипят, което определя риска от наводнения.

Според прогнозите най-застрашени от наводнения ще бъдат крайните югоизточни райони на страната и отново районът около нос Емине.

"Разбира се, това е само прогноза и нищо не е абсолютно сигурно. Целта не е да се всява паника, а да се информират хората, защото винаги е по-добре да знаеш, отколкото да останеш неподготвен", пишат още от "Метео Балканс".

