Дъжът прави пауза, за да се върне с гръмотевици

Сутринта носи измамно спокойствие – небето се разкъсва, валежите отстъпват и за кратко създават усещане за пролетна милост. Но това е само затишие. Следобед облаците отново се събират, този път по-тежки, по-тъмни и готови да изсипят нова порция дъжд над страната.

В Южна България сутрешните часове ще дадат глътка въздух – валежите временно спират, облачността се разкъсва и дори намалява. Но следобед сценарият рязко се обръща. Над страната отново ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще завали.

Най-напрегнато ще бъде в южните и източните райони, където дъждът ще върви ръка за ръка с гръмотевици. Вятърът също ще сменя посоката си – в Западна България ще остане от северозапад, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще останат по-скоро хладни за сезона – между 11° и 16°, а в София около 10°.

В планините картината е още по-сурова – облаци, сняг и силен вятър от юг-югоизток. Под 1200 метра валежите ще са от дъжд, но нагоре зимата напомня за себе си. Температурите ще паднат до около 3° на 1200 м и минус 2° на 2000 м.

По Черноморието денят ще мине под сив воал – облаци и дъжд с кратки прекъсвания. Вятърът ще е умерен от изток-югоизток, температурите ще се задържат между 11° и 13°, а морето ще остане сравнително спокойно с вълнение 2–3 бала и температура на водата 7°–9°.

