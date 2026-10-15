Борба за живот в Сливен. Хеликоптер ще спасява мъжа, ударен от огромен клон

35-годишният мъж, пострадал при вчерашния ураган в Сливен, продължава да бере душа. Състоянието му остава изключително тежко и животозастрашаващо, а лекарите се борят за живота му. Той е със счупени прешлени, ребра, които са пробили белия му дроб, и фрактура на дясната бедрена кост. Очаква се днес да бъде транспортиран с медицински хеликоптер до София, където да му бъде извършена операция.

Тежки травми, предстои операция

Подробности за състоянието на пострадалия съобщи пред бТВ областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който тази сутрин е посетил болница „Д-р Иван Селимински“.

„Преди половин час бях в сливенската болница „Д-р Иван Селимински“, за да се запозная отблизо със състоянието на пострадалия. То остава много тежко, животозастрашаващо. Очаква се днес той да бъде транспортиран с хеликоптер до София, за да му бъде извършена операция“, заяви Кашеров.

Пострадалият е пристигнал рано сутринта в Сливен с автобус от село Блатец. Докато преминавал по градска алея, бил ударен от голям клон, прекършен от мощния вятър. Инцидентът е станал по време на бурята, при която поривите на вятъра достигаха до 120 км/ч. Стихията нанесе сериозни материални щети в града, като събори дървета и изпочупи множество клони.

Спор за отговорността след инцидента

След трагичния случай областният управител постави въпроса за състоянието на високите дървета в Сливен. Според него общината трябва да извършва по-задълбочени проверки, особено при положение че градът е известен със силните си ветрове.

Кашеров смята, че има пропуски в поддържането на градската растителност, за която отговаря местната власт.

Заместник-кметът Камен Костов обаче отхвърли тези упреци. По думите му проблемът не е бил в изсъхнали или неподдържани дървета, а в изключителната сила на вятъра. „Вчера нямахме проблеми с изсъхнали клони. Имахме проблеми със здравите дървета, защото все още листата са по тях и това създава една голяма тежест на самото дърво“, обясни той.

Костов уточни, че дървото, от което е паднал клонът, е било здраво и подрязвано преди около една-две години.

Сливен се възстановява след стихията

Тази сутрин вятърът вече е утихнал, а обстановката в града постепенно се нормализира. Районът на тежкия инцидент остава обезопасен с ленти.

Общинските екипи продължават да отстраняват падналите клони и дървета, да почистват дъждоприемните шахти и да проверяват опасните участъци. Предстоят допълнителни огледи на високите дървета.